21 января 2026 в 15:00

В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия

РАН: до начала операции Израиля Иран мог создать ядерное оружие за три года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Так называемая 12-дневная война Израиля с Ираном в июне 2025 года нанесла серьезный удар по ядерным объектам Исламской Республики и затормозила процесс создания ядерного оружия, заявил в беседе с NEWS.ru сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в ходе круглого стола Российского совета по международным делам. По его словам, до этих событий Тегеран мог создать ядерное оружие за два-три года. Однако сегодня «все сдвинулось».

До 12-дневной войны, потому что она действительно нанесла серьезный ущерб ядерным объектам Ирана, и, по оценкам многих специалистов-ядерщиков, затормозила развитие ядерной структуры, ядерной науки Ирана, [республика могла создать ядерное оружие] за два-три года, — убежден Сажин.

Он добавил, что до июня 2025 года Иран мог «очень быстро» обогатить уран до 90%, то есть до оружейного состояния. При этом Сажин отметил, что это «еще не бомба». Тегерану бы пришлось сперва перевести газ в металлическую форму, а уже после сделать из него боеголовку.

Потому у Ирана нет носителей ядерного оружия — самолетов. Значит, только ракеты, боеголовка. Это очень сложная вещь, гораздо сложнее, чем просто бомбу сделать, — констатировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.
