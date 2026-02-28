«Непростое решение»: Трамп поделился мыслями по поводу Ирана

США предстоит принять непростое решение по Ирану, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Политик сделал такое заявление, когда комментировал ситуацию с переговорами по иранской ядерной программе.

Нам предстоит принять большое решение, непростое, — сказал Трамп.

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что иранская сторона пошла навстречу Соединенным Штатам. Он отметил, что Тегеран согласился отказаться от всех своих запасов обогащенного урана, на этом настоял Вашингтон. Также министр рассказал о позитивных результатах непрямых саммитов между Ираном и США. Стороны осознают важность диалога, подчеркнул он.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании AIPAC в Вашингтоне обозначил позицию Вашингтона о бессрочном характере потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе. Администрация Белого дома намерена добиваться именно такого формата договоренностей.

Тем временем западные журналисты написали, что администрация США прорабатывает варианты силового давления на Иран, включая возможное устранение верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с целью «обезглавить» государство. По данным источников, советники Трампа уверены в неизбежности бомбардировок, рассматривая удары по ядерным объектам и атаку на самого Хаменеи.