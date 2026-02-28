Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 01:18

Иран пошел на уступку США по урану

Иран согласился на требование США отказаться от запасов урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранская сторона пошла навстречу Соединенным Штатам, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Он отметил, что Тегеран согласился отказаться от всех своих запасов обогащенного урана. Документ публикует ведомство на своем сайте.

Бадр аль-Бусаиди подчеркнул, что на этом настоял Вашингтон. Султанат выступает посредником в переговорах по вопросу атомной программы Тегерана.

Также министр рассказал о «позитивных результатах» непрямых саммитов между Ираном и США. Стороны осознают важность диалога, подчеркнул он.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании AIPAC в Вашингтоне обозначил позицию Вашингтона о бессрочном характере потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе. Администрация Белого дома намерена добиваться именно такого формата договоренностей.

В то же время CBS сообщал, что Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям. Дипломаты рекомендовали Уиткоффу, который ведет переговоры с Ираном, выделить иранскую ядерную программу в отдельный трек.

Иран
США
уран
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о ядерном оружии
Стратегия тупой нации: кто и зачем делает из украинцев неучей
Новороссийск тряхнуло от землетрясения
ВСУ атаковали Краснодарский край 28 февраля: пожар на НПЗ, что известно
Зеленский признал острую нехватку солдат в ВСУ годами
Самолет ВВС Боливии рухнул на заполненную машинами дорогу
Google предрекли смертельный удар от ИИ
На Украине пытались мобилизовать депутата под дулом пистолета
Ядовитый ремонт: химик составил топ отравляющих стройматериалов
Макрон учится высаживать десант на Украине: чем это ему грозит
Молодость под контролем: что менять в питании и привычках после 25 лет
Высланного из Латвии Ланькова внесли в базу «Миротворца»
У Пентагона резко вырос спрос на доставку пиццы
В Краснодарском крае вспыхнул пожар на НПЗ площадью 150 «квадратов»
Британию и Францию предупредили о последствиях передачи ЯО Украине
Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций
В Госархиве РФ нашли параллели зверств ВСУ в Судже с поведением нацистов
Иран пошел на уступку США по урану
Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США
Можно ли вылечить, только ли из-за водки: врач рассказала все про цирроз
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.