Иран пошел на уступку США по урану Иран согласился на требование США отказаться от запасов урана

Иранская сторона пошла навстречу Соединенным Штатам, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Он отметил, что Тегеран согласился отказаться от всех своих запасов обогащенного урана. Документ публикует ведомство на своем сайте.

Бадр аль-Бусаиди подчеркнул, что на этом настоял Вашингтон. Султанат выступает посредником в переговорах по вопросу атомной программы Тегерана.

Также министр рассказал о «позитивных результатах» непрямых саммитов между Ираном и США. Стороны осознают важность диалога, подчеркнул он.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании AIPAC в Вашингтоне обозначил позицию Вашингтона о бессрочном характере потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе. Администрация Белого дома намерена добиваться именно такого формата договоренностей.

В то же время CBS сообщал, что Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям. Дипломаты рекомендовали Уиткоффу, который ведет переговоры с Ираном, выделить иранскую ядерную программу в отдельный трек.