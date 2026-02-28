Можно ли вылечить, только ли из-за водки: врач рассказала все про цирроз

Цирроз печени в клинической практике рассматривается как итог длительного хронического повреждения органа. Иными словами, это не внезапное заболевание, а процесс, который формируется годами. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен в интервью NEWS.ru ответила на главные вопросы о тяжелом недуге, включая возможность обратить изменения в печени вспять.

Суть цирроза простыми словами

При циррозе печень постепенно теряет свою нормальную структуру: здоровые клетки замещаются плотной соединительной тканью, формируются узлы, нарушается архитектоника органа. В результате орган становится более плотным, бугристым и не может в полной мере выполнять свои функции.

Чем опасен цирроз

Печень отвечает за обезвреживание токсинов, синтез белков крови и участвует в обмене веществ. Когда нормальная ткань замещается рубцовой, нарушается внутрипеченочный кровоток, формируется портальная гипертензия, из-за чего снижается выработка альбумина и факторов свертывания, что ведет к отекам и повышенной кровоточивости.

Кроме того, токсины хуже нейтрализуются. Это может привести к развитию печеночной энцефалопатии. Страдает не только сам орган, но и весь организм в целом.

Только ли алкоголь провоцирует цирроз

Существует распространенное заблуждение, что цирроз развивается исключительно из-за алкоголя. Однако это лишь одна из причин. Да, длительное злоупотребление спиртным существенно повышает риск, но не менее значимыми факторами являются хронические вирусные гепатиты B и C, неалкогольная жировая болезнь печени на фоне ожирения и сахарного диабета, аутоиммунные процессы и наследственные нарушения обмена. Иными словами, цирроз может возникнуть и у человека, который вовсе не употребляет алкоголь.

Если говорить о спиртных напитках, то принципиальное значение имеет не их вид, а количество этанола. Крепкие напитки позволяют быстрее достичь токсических доз из-за высокой концентрации алкоголя. Тем не менее при регулярном употреблении больших объемов пива или вина риск также остается высоким. Печень реагирует на суммарную нагрузку, а не на статус напитка. Кроме того, если к алкоголю добавляются лекарства, жирная пища, вирусные инфекции — нагрузка резко возрастает. Иными словами, алкоголь «работает в связке» с другими факторами.

Женщины более чувствительны к этанолу: меньший объем печени и меньший уровень ферментов, расщепляющих алкоголь, делает их более уязвимыми. У мужчин повреждение накапливается медленнее, но длительное злоупотребление все равно приводит к циррозу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За сколько лет может развиться цирроз

Процесс формирования цирроза занимает годы. Чаще 10–20 лет хронического повреждения. При сочетании неблагоприятных факторов, например вирусного гепатита и метаболического синдрома, изменения могут прогрессировать быстрее.

Какие симптомы сопровождают цирроз

На ранних стадиях симптомы нередко стерты: повышенная утомляемость, снижение работоспособности, дискомфорт в правом подреберье. Позднее могут появляться сосудистые звездочки на коже, покраснение ладоней, увеличение живота за счет жидкости, отеки, склонность к кровотечениям. К сожалению, именно неспецифичность первых признаков часто откладывает обращение к врачу.

Можно ли полностью восстановить печень при циррозе

Полностью обратить сформировавшийся цирроз невозможно, поскольку рубцовая ткань не исчезает. Тем не менее при выявлении заболевания на компенсированной стадии и устранении причины можно существенно замедлить прогрессирование и частично восстановить функции печени. Отказ от алкоголя, лечение вирусных инфекций, снижение массы тела, контроль обменных нарушений позволяют стабилизировать состояние. На терминальных стадиях рассматривается вопрос трансплантации печени.

Образ жизни при циррозе играет ключевую роль. Рекомендуется полный отказ от алкоголя, сбалансированное питание с достаточным содержанием белка при отсутствии признаков энцефалопатии, ограничение соли при склонности к асциту. Важно избегать бесконтрольного приема лекарственных препаратов и регулярно наблюдаться у врача. При компенсированной форме заболевания человек может сохранять социальную активность и работоспособность, однако требуется системный медицинский контроль.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересный факт: раньше считалось, что белок нужно ограничивать, чтобы снизить риск энцефалопатии, но современные исследования доказывают, что умеренный белок помогает сохранить мышечную массу и работу печени. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и льняном семени, помогают уменьшить воспаление печени и снижают риск прогрессирования жировой болезни в цирроз.

Исследования показывают, что умеренное употребление кофе (две чашки в день) может замедлять прогрессирование цирроза и снижать риск развития гепатоцеллюлярной карциномы. Адекватное потребление жидкости поддерживает обмен веществ и работу печени, особенно при ограничении соли, помогая уменьшить застой жидкости и нагрузку на орган.

Переходить ли цирроз в рак печени

Следует отметить, что цирроз является фактором риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. Постоянная регенерация клеток на фоне хронического повреждения повышает вероятность злокачественной трансформации. Именно поэтому пациентам показано регулярное ультразвуковое обследование и лабораторный мониторинг.

Цирроз — длительный, постепенный процесс, который во многом зависит от образа жизни и своевременности медицинской помощи. Иными словами, чем раньше выявлена проблема и устранена ее причина, тем выше шансы сохранить функцию печени и приемлемое качество жизни.

