20 октября 2025 в 05:20

Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени

Врач Турская: гепатит C перейдет в цирроз печени за 10–20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронический гепатит C может перейти в цирроз печени за 10–20 лет, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская. Со временем он может перерасти в первичный рак печени, предупредила специалист.

Хронический гепатит С в течение 10–20 лет может привести к циррозу печени, при котором функциональные клетки замещаются соединительной тканью, — сообщила она.

По словам Турской, в этом случае нарушаются обмен веществ, синтез белков и ферментов, фильтрация токсинов. Врач отметила, что дальше наступает печеночная недостаточность, при которой организм теряет способность к самоочищению.

Одним из самых серьезных последствий гепатита С является развитие гепатоцеллюлярной карциномы — первичного рака печени, — резюмировала она.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что состояние печени можно оценить с помощью ряда процедур. По ее словам, один из самых распространенных методов диагностики — ультразвуковое исследование. Врач отметила, что с его помощью можно оценить размер и структуру печени, состояние желчевыводящих путей и сосудов, а также выявить наличие опухолей.

Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени
