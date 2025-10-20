Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени

Хронический гепатит C может перейти в цирроз печени за 10–20 лет, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская. Со временем он может перерасти в первичный рак печени, предупредила специалист.

Хронический гепатит С в течение 10–20 лет может привести к циррозу печени, при котором функциональные клетки замещаются соединительной тканью, — сообщила она.

По словам Турской, в этом случае нарушаются обмен веществ, синтез белков и ферментов, фильтрация токсинов. Врач отметила, что дальше наступает печеночная недостаточность, при которой организм теряет способность к самоочищению.

Одним из самых серьезных последствий гепатита С является развитие гепатоцеллюлярной карциномы — первичного рака печени, — резюмировала она.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что состояние печени можно оценить с помощью ряда процедур. По ее словам, один из самых распространенных методов диагностики — ультразвуковое исследование. Врач отметила, что с его помощью можно оценить размер и структуру печени, состояние желчевыводящих путей и сосудов, а также выявить наличие опухолей.