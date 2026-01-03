Трамп остановил сделку по полупроводникам

Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo. В указе он сослался на возможные риски для национальной безопасности страны.

Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается, — сказано в указе американского лидера.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год. В видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты страны.