В АдГ осудили власти Германии за отказ от участия в Совете мира

Отказ властей ФРГ от присоединения к Совету мира является ошибкой, заявила глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. На заседании парламента она указала, что новая организация, созданная США, может помочь в преодолении препятствий, связанных с недееспособностью ООН.

Отказ от участия в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом, — ошибка, — сказала Вайдель.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Совет мира не должен рассматриваться как альтернатива существующим организациям. Он подчеркнул, что новый орган, по словам политика, создается для решения конкретных задач в виде проблемы вокруг сектора Газа. При этом ООН остается универсальной площадкой.

До этого правительство Словакии отклонило предложение США вступить в Совет мира по сектору Газа. По информации местных СМИ, причиной стали высокие финансовые затраты. При этом правительство республики заявило о своей поддержке мирных инициатив в рамках Устава ООН. Кроме того, новые международные обязательства для страны должны одобрить парламент и президент.