28 января 2026 в 14:50

Словакия отклонила предложение Трампа

Словакия отклонила приглашение вступить в созданный Трампом Совет мира по Газе

Братислава, Словакия Братислава, Словакия Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Правительство Словакии отклонило предложение США вступить в Совет мира по сектору Газа, созданный американским президентом Дональдом Трампом, пишет словацкий портал Aktuality. По его информации, причиной стали высокие финансовые затраты.

Правительство Словакии решило пока не присоединяться к недавно созданному Совету мира президента США Дональда Трампа. Одна из причин заключается в том, что Словакия не сможет выполнить финансовые обязательства по выплате $1 млрд, — говорится в материале.

Издание отмечает, что правительство заявило о своей поддержке мирных инициатив в рамках Устава ООН. Также подчеркивается, что новые международные обязательства для страны должны одобрить парламент и президент.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Их примеру последовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам. Среди стран, отказавшихся от участия, — Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания.

