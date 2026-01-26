Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира

Сразу 22 государства выразили намерение присоединиться к Совету мира, инициатива по созданию которого принадлежит президенту США Дональду Трампу, пишет AP. В то же время несколько европейских стран официально отклонили приглашения войти в его состав. Многие другие государства пока не определились с окончательным решением.

Так, Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Их примеру последовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам.

Среди стран, отказавшихся от участия вошли Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания. Однако не исключено, что в будущем они изменят это решение.

Ранее Трамп официально объявил, что приглашение для премьер-министра Канады Марка Карни войти в Совет мира было отозвано. Политик не пояснил причин своего решения. Недавно канадский премьер публично поддержал право Дании и Гренландии самостоятельно определять судьбу острова.