Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:41

Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира

В Совет мира Трампа решили войти 22 страны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сразу 22 государства выразили намерение присоединиться к Совету мира, инициатива по созданию которого принадлежит президенту США Дональду Трампу, пишет AP. В то же время несколько европейских стран официально отклонили приглашения войти в его состав. Многие другие государства пока не определились с окончательным решением.

Так, Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Их примеру последовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам.

Среди стран, отказавшихся от участия вошли Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания. Однако не исключено, что в будущем они изменят это решение.

Ранее Трамп официально объявил, что приглашение для премьер-министра Канады Марка Карни войти в Совет мира было отозвано. Политик не пояснил причин своего решения. Недавно канадский премьер публично поддержал право Дании и Гренландии самостоятельно определять судьбу острова.

Дональд Трамп
политика
страны
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.