Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:48

На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками

КСИР: Иран ударил по базам США и Израилю ракетами с разделяющимися боеголовками

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран нанес новый удар по военным базам США, Иерусалиму и Тель-Авиву, объявили в Корпусе стражей Исламской революции. Согласно заявлению, атака была осуществлена с применением тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками, передает ТАСС.

Отмечается, что аналогичные боеголовки применялись для ударов по базам США на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции использует ракетные комплексы Qadr, Khorramshahr с несколькими боеголовками и Emad. Известно, что дальность полета ракеты Qadr составляет вплоть до 2 тысяч километров.

Ранее КСИР сообщал, что Иран ударил по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе. В структуре отметили, что все желающие пересечь Ормузский пролив должны соблюдать предписания Тегерана. При этом танкер был назван активом «американской террористической армии».

Посол Ирана в России Казем ДЖалали ранее заявил, что США не смогут провести наземную операцию на территории исламской республики. Соответствующие угрозы нужны лишь для того, чтобы добиться снижения цен на нефть, считает он.

Ближний Восток
Иран
удары
Израиль
военные базы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.