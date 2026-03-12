На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками КСИР: Иран ударил по базам США и Израилю ракетами с разделяющимися боеголовками

Иран нанес новый удар по военным базам США, Иерусалиму и Тель-Авиву, объявили в Корпусе стражей Исламской революции. Согласно заявлению, атака была осуществлена с применением тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками, передает ТАСС.

Отмечается, что аналогичные боеголовки применялись для ударов по базам США на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции использует ракетные комплексы Qadr, Khorramshahr с несколькими боеголовками и Emad. Известно, что дальность полета ракеты Qadr составляет вплоть до 2 тысяч километров.

Ранее КСИР сообщал, что Иран ударил по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе. В структуре отметили, что все желающие пересечь Ормузский пролив должны соблюдать предписания Тегерана. При этом танкер был назван активом «американской террористической армии».

Посол Ирана в России Казем ДЖалали ранее заявил, что США не смогут провести наземную операцию на территории исламской республики. Соответствующие угрозы нужны лишь для того, чтобы добиться снижения цен на нефть, считает он.