Иран обрушил ракеты на военный лагерь бундесвера в Иордании

Немецкий военный лагерь на авиабазе Аль-Азрак в Иордании вновь попал под ракетный удар, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По информации издания, Иран осуществил атаку в ночь на 9 марта.

Как пишет источник, баллистические ракеты поразили немецкий сектор многонациональной базы, где также дислоцированы силы США. Удар пришелся непосредственно на здание, в котором размещался контингент бундесвера. Никто из военнослужащих не пострадал — все они находились в укрытиях.

Ранее, 1 марта, журнал уже сообщал об иранских атаках на объекты в Ираке и Иордании, где присутствуют немецкие военные. Они расценивались как ответ на удары США и Израиля.

Ранее из данных Еврейского института национальной безопасности Америки стало известно, что Иран сократил интенсивность ракетных обстрелов соседних государств примерно до 45 пусков в сутки, тогда как в начале конфликта этот показатель достигал 420 ракет за день. Аналитики отмечают, что удары стали более системными.

До этого армейская пресс-служба Ирана сообщила, что военно-воздушные силы нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по топливным резервуарам. Гостелерадиокомпания республики передает, что эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране.