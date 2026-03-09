Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 09:28

Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании

Зеленский: Киев отправил специалистов по БПЛА для защиты баз США в Иордании

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников, заявил в интервью газете The New York Times президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: «Да, конечно, мы отправим наших специалистов», — отметил он.

По мнению западных источников, атака США и Израиля на Иран дала Зеленскому «незначительные краткосрочные рычаги давления» на американского лидера Дональда Трампа. При этом в Белом доме на запрос журналистов о том, обращались ли США к Украине с просьбой о помощи, не ответили.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США, Израиля и Ирана. По его словам, глава государства — уже «политический труп», который ведет себя словно безумец.

До этого стало известно, что Вашингтон начал официально возлагать на Зеленского ответственность за критическое истощение американских военных запасов, которое мешает США проводить операцию в Иране. Киев превращают в «козла отпущения» за неудачи на Ближнем Востоке.

США
Украина
Иордания
беспилотники
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил избрание нового верховного лидера Ирана
«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море
Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча
Военкомы по ошибке остановили депутата Рады и потребовали $50 тыс.
Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Трампа обвинили в уничтожении MAGA
Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране
Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании
Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране
Картаполов предрек эру беспилотников в космосе
«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть
ВСУ стянули в Сумскую область дезертиров и заградотряды
Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений
«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне
Школьникам объяснили, допустимо ли слово «краш» в ЕГЭ
ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ
Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.