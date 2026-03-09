Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании Зеленский: Киев отправил специалистов по БПЛА для защиты баз США в Иордании

Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников, заявил в интервью газете The New York Times президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: «Да, конечно, мы отправим наших специалистов», — отметил он.

По мнению западных источников, атака США и Израиля на Иран дала Зеленскому «незначительные краткосрочные рычаги давления» на американского лидера Дональда Трампа. При этом в Белом доме на запрос журналистов о том, обращались ли США к Украине с просьбой о помощи, не ответили.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США, Израиля и Ирана. По его словам, глава государства — уже «политический труп», который ведет себя словно безумец.

До этого стало известно, что Вашингтон начал официально возлагать на Зеленского ответственность за критическое истощение американских военных запасов, которое мешает США проводить операцию в Иране. Киев превращают в «козла отпущения» за неудачи на Ближнем Востоке.