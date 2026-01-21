Истребители F-15E США прибыли в Иорданию на фоне напряженности с Ираном WSJ: США начали переброску истребителей на Ближний Восток на фоне угроз Ирану

Пентагон начал развертывание истребителей на Ближнем Востоке в рамках наращивания сил в регионе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, действия США связаны с возможным рассмотрением удара по Ирану.

Истребители F-15E приземлились в воскресенье, 18 января, в Иордании. Американские официальные лица также сообщили, что в регион будут направлены дополнительные системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и Thaad. По данным источников, эти меры призваны отразить возможные ответные действия со стороны Ирана, если напряженность перерастет в военный конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики. По словам Пезешкиана, основные проблемы и страдания иранского народа берут начало в давней вражде и бесчеловечных санкциях, наложенных правительством США и их союзниками. В связи с этим любые нападки на верховного лидера считаются актом агрессии.