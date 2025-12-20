Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии

Истребители Tornado взлетают с базы в направлении Сирии в рамках операции по борьбе с ИГИЛ

Иордания приняла участие в операции Военно-воздушных сил Соединенных Штатов против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Сирии, сообщает телеканал Al Mamlaka со ссылкой на министерство обороны королевства. В частности, иорданские самолеты нанесли удары по объектам террористической группировки.

ВВС Иордании атаковали ранним утром в пятницу несколько позиций ИГ на юге Сирии. Участие в воздушном рейде осуществлялось в тесном взаимодействии с командованием США, — говорится в заявлении.

Уточняется, что США и Иордания стремятся предотвратить использования экстремистами захваченных районов в качестве плацдармов. Действия боевиков несут угрозу безопасности соседних с Сирией государств.

Ранее Пентагон обнародовал видеозапись ударов по более чем 70 объектам «Исламского государства» в Сирии. На кадрах также запечатлен момент поражения боевиков. Военные применили более 100 единиц высокоточных боеприпасов. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что операция получила кодовое название «Ястребиный удар».