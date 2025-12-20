Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:09

Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии

Истребители Tornado взлетают с базы в направлении Сирии в рамках операции по борьбе с ИГИЛ Истребители Tornado взлетают с базы в направлении Сирии в рамках операции по борьбе с ИГИЛ Фото: MGlobal Look Pressichael Kappeler/dpa/
Читайте нас в Дзен

Иордания приняла участие в операции Военно-воздушных сил Соединенных Штатов против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Сирии, сообщает телеканал Al Mamlaka со ссылкой на министерство обороны королевства. В частности, иорданские самолеты нанесли удары по объектам террористической группировки.

ВВС Иордании атаковали ранним утром в пятницу несколько позиций ИГ на юге Сирии. Участие в воздушном рейде осуществлялось в тесном взаимодействии с командованием США, — говорится в заявлении.

Уточняется, что США и Иордания стремятся предотвратить использования экстремистами захваченных районов в качестве плацдармов. Действия боевиков несут угрозу безопасности соседних с Сирией государств.

Ранее Пентагон обнародовал видеозапись ударов по более чем 70 объектам «Исламского государства» в Сирии. На кадрах также запечатлен момент поражения боевиков. Военные применили более 100 единиц высокоточных боеприпасов. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что операция получила кодовое название «Ястребиный удар».

Ближний Восток
Иордания
Сирия
террористы
США
ИГИЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.