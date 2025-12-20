Появились кадры ударов США по более 70 объектам ИГИЛ в Сирии

Пентагон обнародовал видеозапись ударов по более чем 70 объектам «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Сирии. На кадрах также запечатлен момент поражения боевиков.

В ведомстве сообщили, что американские и иорданские военные применили более 100 единиц высокоточных боеприпасов. Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил факт нанесения авиаударов по целям и заявил, что операция получила кодовое название «Ястребиный удар».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что гибель американских военнослужащих в сирийской Пальмире вызовет очень серьезные ответные действия со стороны Штатов. Военные были убиты боевиками «Исламского государства». Американский лидер пояснил, что инцидент произошел в чрезвычайно опасном районе. Трамп также добавил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа пришел в ярость из-за случившегося.

Министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шибани отмечал, что правительство Сирии намерено решительно бороться с террористами «Исламского государства». Он выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.