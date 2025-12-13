Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 23:10

Трамп резко прокомментировал гибель американских военных в Сирии

Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Пальмире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пообещал очень серьезные ответные действия в ответ на гибель американских военнослужащих в сирийской Пальмире. Они были убиты боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Американский лидер пояснил, что инцидент произошел в очень опасном районе, который власти Сирии контролируют не полностью. Трамп также добавил, что президент страны Ахмед аш-Шараа пришел в ярость из-за случившегося.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры, — написал Трамп.

Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

Позже представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба заявил, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков ИГ они проигнорировали.

Дональд Трамп
Исламское государство
Сирия
убийства
Дальше
