03 января 2026 в 05:26

ВСУ потеряли восемь пунктов управления БПЛА за сутки

МО: бойцы «Востока» за сутки ликвидировали восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

Фото: МО РФ
Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его словам, противник также потерял 11 автомобилей и 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, Humvee и «Козак», две буксируемые гаубицы М198, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией, — сказал Миськов.

Он подчеркнул, что военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В районах населенных пунктов Воздвиженка, Петровка, Староукраинское, Братское и Терноватое они нанесли также поражение живой силе ВСУ.

Ранее Минобороны информировало, что Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые работали в интересах ВСУ. Также армия ударила по пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 149 районах.

До этого стало известно, что группировка войск «Центр» продолжает уничтожение ВСУ в Димитрове, а также зачистку Родинского, Светлого и Гришино на территории ДНР. В Минобороны добавили, что российские бойцы не дали противнику прорваться в промзону Красноармейска.

ВС РФ
ВСУ
военные
СВО
