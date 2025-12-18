Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:19

Российская армия поразила объекты энергетики, работающие в интересах ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые работали в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также армия ударила по пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемниках в 149 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, — уточнили в министерстве.

Военные выполнили задачу с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, при участии ракетных войск и артиллерии. Бойцы ударили по цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их хранения.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» продолжает уничтожение ВСУ в Димитрове, а также зачистку Родинского, Светлого и Гришина на территории ДНР. В Минобороны добавили, что российские бойцы не дали противнику прорваться в промзону Красноармейска.

17 декабря в ведомстве посчитали потери ВСУ с начала СВО. Противник лишился почти 1,5 млн человек личного состава, более 213 тыс. единиц военной техники. Потери также насчитывают вывод из строя 70% украинских ТЭЦ.

