18 декабря 2025 в 14:44

Нутрициолог рассказала, почему люди набирают лишний вес в праздники

Нутрициолог Мелехова: снижение активности в праздники приводит к лишнему весу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Снижение ежедневной активности и избыток калорий в рационе в праздничные дни приводят к набору лишнего веса, заявила «Сиб.фм» нутрициолог Юлия Мелехова. Она отметила, что в такой период люди, как правило, меньше двигаются и расход энергии снижается на 300-800 ккал в сутки.

Праздничное меню зачастую содержит в себе обилие калорий — порядка 500-1000 ккал ежедневно, предупредила Мелехова. Ситуацию также усугубляет алкоголь. Всего на один грамм спиртного приходится семь ккал. Кроме того, такие напитки замедляют сжигание жиров.

Еще один негативный фактор — это недосып. При таком нарушении сна у людей повышается уровень гормона голода — грелина, который усиливает тягу к сладкому и жирному. Именно он способствует перееданию. За две недели каникул можно набрать до трех килограммов лишнего веса, однако при желании его легко стабилизировать, подытожила специалист.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что традиционные новогодние блюда можно приготовить в облегченном варианте, чтобы избежать тяжести в животе во время застолья. Она предложила пересмотреть привычные рецепты.

