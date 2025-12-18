Нутрициолог рассказала, почему люди набирают лишний вес в праздники Нутрициолог Мелехова: снижение активности в праздники приводит к лишнему весу

Снижение ежедневной активности и избыток калорий в рационе в праздничные дни приводят к набору лишнего веса, заявила «Сиб.фм» нутрициолог Юлия Мелехова. Она отметила, что в такой период люди, как правило, меньше двигаются и расход энергии снижается на 300-800 ккал в сутки.

Праздничное меню зачастую содержит в себе обилие калорий — порядка 500-1000 ккал ежедневно, предупредила Мелехова. Ситуацию также усугубляет алкоголь. Всего на один грамм спиртного приходится семь ккал. Кроме того, такие напитки замедляют сжигание жиров.

Еще один негативный фактор — это недосып. При таком нарушении сна у людей повышается уровень гормона голода — грелина, который усиливает тягу к сладкому и жирному. Именно он способствует перееданию. За две недели каникул можно набрать до трех килограммов лишнего веса, однако при желании его легко стабилизировать, подытожила специалист.

