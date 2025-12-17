Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе Нутрициолог Макарова: привычные блюда можно превратить в более легкие варианты

Традиционные новогодние блюда можно приготовить в облегченном варианте, чтобы избежать тяжести в животе во время застолья, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она предложила пересмотреть привычные рецепты.

В Новый год можно и салаты, и бутерброды. Но, например, оливье можно трансформировать: колбасу заменить куриной грудкой или телятиной, добавить греческий йогурт или сметану с горчицей вместо майонеза, — рассказала Макарова.

По словам нутрициолога, масло в тарталетках или бутербродах можно заменить на творожный сыр, а вместо сладостей поставить на стол фрукты. Также она посоветовала сделать упор на эмоции, а не на еду во время праздника.

Ранее врач Михаил Лебедев рассказал, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.