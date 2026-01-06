На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами

На Шелепихинской набережной в Москве в пакете обнаружили пять гранат, передает Telegram-канал «360 ЧП». Опасные предметы в нежилом помещении нашел мужчина.

По информации канала, в черном пакете лежали гранаты с черной чекой. На место происшествия выехали соответствующие службы.

Ранее в Херсонской области сотрудники УФСБ задержали женщину 1994 года рождения, в ее доме обнаружили боевые гранаты и запалы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным следствия, задержанная могла быть связана с другими лицами, занимающимися незаконным оборотом оружия.

До этого в северо-восточной части Москвы обнаружили автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Кинолог с собакой прошли мимо машины в Свиблово, и животное учуяло запах, возможно, взрывчатого вещества. Собака потянула хозяйку в сторону багажника Lada Granta. После этого двор оцепили. Однако позже выяснилось, что опасения не подтвердились и никакой взрывчатки в багажнике не оказалось.