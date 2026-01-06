Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:44

На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Шелепихинской набережной в Москве в пакете обнаружили пять гранат, передает Telegram-канал «360 ЧП». Опасные предметы в нежилом помещении нашел мужчина.

По информации канала, в черном пакете лежали гранаты с черной чекой. На место происшествия выехали соответствующие службы.

Ранее в Херсонской области сотрудники УФСБ задержали женщину 1994 года рождения, в ее доме обнаружили боевые гранаты и запалы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным следствия, задержанная могла быть связана с другими лицами, занимающимися незаконным оборотом оружия.

До этого в северо-восточной части Москвы обнаружили автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Кинолог с собакой прошли мимо машины в Свиблово, и животное учуяло запах, возможно, взрывчатого вещества. Собака потянула хозяйку в сторону багажника Lada Granta. После этого двор оцепили. Однако позже выяснилось, что опасения не подтвердились и никакой взрывчатки в багажнике не оказалось.

Москва
гранаты
находки
набережная
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.