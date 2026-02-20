Неизвестный подорвал полицейскую машину на Украине Двое полицейских пострадали при взрыве гранаты в Черновицкой области Украины

Неизвестный бросил гранату в полицейскую машину в Черновицкой области Украины, пишет «Страна.ua». В результате пострадали двое правоохранителей, им оказывают медицинскую помощь.

Неизвестный бросил гранату в служебное авто полиции в Черновицкой области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мужчина взорвал гранату при попытке его задержания. В результате он погиб, двое сотрудников полиции получили ранения. Отмечается, что злоумышленник находился в федеральном розыске. Место инцидента обследовали полицейская группа и саперы отряда специального назначения «Кобальт» регионального управления Росгвардии.

До этого фургон Peugeot Partner взорвался в Голосеевском районе Киева. Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению. Ими оказались 47-летний иностранец, находящийся в статусе дезертира, и 29-летний киевлянин. По версии следствия, злоумышленники нашли ветерана, которому предложили $2,3 тыс. (178,6 тыс. рублей) на приобретение автомобиля и его оснащение для эвакуации раненых.