16 февраля 2026 в 15:40

В Киеве взорвался автомобиль

В Киеве задержали иностранца и местного жителя по подозрению в подрыве авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фургон Peugeot Partner взорвался в Голосеевском районе Киева, сообщила пресс-служба украинской полиции. Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению. Ими оказались 47-летний иностранец, находящийся в статусе дезертира, и 29-летний киевлянин.

По версии следствия, злоумышленники нашли ветерана, которому предложили $2,3 тыс. (178,6 тыс. рублей) на приобретение автомобиля и его оснащение для эвакуации раненых. Мужчина купил фургон, установил в нем кислородные баллоны, носилки и средства связи, после чего передал машину заказчикам.

В дальнейшем, ничего не подозревая, он передал фургон основным исполнителям, которые заложили взрывчатку и должны были взорвать ее в определенное время в центре города. Детонация произошла преждевременно, и, к счастью, никто не пострадал, — сообщили в полиции.

Задержание подозреваемых провели сотрудники полиции при участии бойцов спецподразделения КОРД. В ходе обысков у фигурантов изъяли инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, пиротехнические гранаты и другие улики. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал виновными трех фигурантов дела о подготовке взрыва в Туле. Заседание проходило в здании Орловского областного суда. Двое жителей столицы и выходец с Украины получили от 17 до 22 лет.
Украина
Киев
взрывы
полиция
задержания
