16 февраля 2026 в 16:39

В МИД РФ высказались о позиции России по Совету мира

Рябков: позиция России по Совету мира остается открытой

Позиция России по Совету мира остается открытой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва продолжает анализировать весь набор инструментов, доступный в рамках этой организации, передает ТАСС.

Наша позиция применительно к Совету мира достаточно открытая. Мы продолжаем изучать, анализировать весь набор предложений и тех элементов, которые нам предложены по порядку функционирования этой структуры, ее охвату, — отметил Рябков.

В то же время дипломат обратил внимание на устойчивую тенденцию администрации США замещать существующие международные механизмы новыми структурами, где Вашингтон сможет играть решающую роль. По словам Рябкова, такой подход ставит перед мировым сообществом серьезные вопросы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия пока не приняла решение по участию в деятельности Совета мира, заявил По его словам, Министерство иностранных дел еще прорабатывает этот вопрос.

До этого политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он отметил, что лидеры большинства стран в этом объединении находятся под влиянием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

