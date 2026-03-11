Венгрия предупредила Украину о последствиях атаки на «Турецкий поток» Сийярто: атака Украины на «Турецкий поток» станет ударом по суверенитету Венгрии

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что попытка Украины атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является покушением на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, пишет агентство MTI. Политик добавил, что его проинформировал об этом один из заместителей министра энергетики России. Он также подчеркнул критическую важность этого маршрута для национальной безопасности страны.

Если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия просто не сможет надежно снабжаться природным газом. Таким образом, нефтяная блокада Украины и ее нападение на «Турецкий поток» — это очень грубая, очень серьезная атака на суверенитет Венгрии, — отметил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре, после того как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.

Между тем эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что диверсантам будет сложно подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» из-за большой глубины Черного моря. Взрывные устройства сложно заложить обычным аквалангистам, пояснил он. Однако риски подрыва существуют, считает эксперт.