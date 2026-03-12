«Мы победили»: Трамп сделал заявление по ситуации в Иране Трамп заявил, что США победили Иран в первый же час операции «Эпическая ярость»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о полной победе в военной операции против Ирана, выступая перед журналистами во Флориде. Он сообщил, что военный потенциал Исламской Республики был уничтожен в первые два дня кампании.

По его словам, Иран во время противостояния якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны. Теперь страна не сможет в полной мере противостоять США.

Все уничтожено. Нет радаров, нет связи, нет руководства. Все исчезло. Мы победили — в первый же час все было кончено, — указал Трамп.

При этом он иронично заметил, что название «Эпическая ярость» имеет смысл только тогда, когда побеждаешь. Саму операцию американское государство намерено свернуть по единоличному решению президента.

Ранее Трамп высказался перед журналистами пресс-пула Белого дома о конфликте с Ираном, сделав акцент на неожиданной легкости для США в этом противостоянии. По его словам, для американской армии все оказалось проще, чем ожидалось. По его словам, действия военных были впечатляющими и эффективными. Он иронично признался, что военные побывали на Ближнем Востоке в рамках «двухнедельной экскурсии».