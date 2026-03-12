Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 01:18

Небензя одним словом ответил на возможность заседания СБ ООН по Брянску

Небензя опроверг запрос РФ на срочное заседание СБ ООН после удара по Брянску

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
Россия не намерена инициировать экстренные консультации Совета Безопасности ООН в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Брянск, цитирует ТАСС постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензю. Дипломат был лаконичен в беседе со СМИ.

Нет, ответил дипломат на вопрос журналистов.

Ранее Небензя заявил, что Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм. Он указал на прямое участие стран НАТО в исполнении атаки, так как удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Вину за гибель гражданского населения дипломат возложил на Владимира Зеленского.

До этого доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев указал, что в ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты — дороги, порты и железнодорожные узлы, через которые доставляется западное оружие и боеприпасы для Киева.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз передавал, что число жертв ракетного удара ВСУ увеличилось до семи человек. Ранения получили 42 мирных жителя.

