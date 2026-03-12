«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране Трамп пообещал довести военную операцию в Иране до конца

Выступая перед сторонниками в штате Кентукки, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен сворачивать начатую против Ирана военную кампанию, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Глава Белого дома отметил масштабность проведенных действий и дал понять, что это лишь начало пути.

Мы нанесли по ним удар мощнее, чем практически по любой другой стране в истории. И мы еще не закончили. <...> Мы не уйдем, пока эта работа не будет закончена, — заявил американский лидер.

Ранее Трамп объявил о полной победе в военной операции против Ирана. Он сообщил, что его военный потенциал был уничтожен в первые два дня кампании. Тегеран якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.

Также республиканец высказался о конфликте с Ираном, сделав акцент на неожиданной легкости для США в этом противостоянии. По его словам, для американской армии все оказалось проще, чем ожидалось. Действия военных были впечатляющими и эффективными. Он иронично признался, что солдаты побывали на Ближнем Востоке в рамках «двухнедельной экскурсии».