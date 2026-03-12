Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 02:39

«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране

Трамп пообещал довести военную операцию в Иране до конца

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Выступая перед сторонниками в штате Кентукки, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен сворачивать начатую против Ирана военную кампанию, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Глава Белого дома отметил масштабность проведенных действий и дал понять, что это лишь начало пути.

Мы нанесли по ним удар мощнее, чем практически по любой другой стране в истории. И мы еще не закончили. <...> Мы не уйдем, пока эта работа не будет закончена, — заявил американский лидер.

Ранее Трамп объявил о полной победе в военной операции против Ирана. Он сообщил, что его военный потенциал был уничтожен в первые два дня кампании. Тегеран якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.

Также республиканец высказался о конфликте с Ираном, сделав акцент на неожиданной легкости для США в этом противостоянии. По его словам, для американской армии все оказалось проще, чем ожидалось. Действия военных были впечатляющими и эффективными. Он иронично признался, что солдаты побывали на Ближнем Востоке в рамках «двухнедельной экскурсии».

Дональд Трамп
Иран
боевые действия
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
«Провал в Иране»: в США назвали причину звонка Трампа Путину
Названа точная дата наступления астрономической весны в 2026 году
Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу
Обвинения в абьюзе, инвалидность, конфликт с Первым каналом: Чумакову — 45
Трамп похвастался, что сам выбирал название для операции против Ирана
«Шансы нулевые»: спасатели продолжат поиски пропавших в Звенигороде детей
«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране
США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса
Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ
Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае
Озвучена новая сумма средней зарплаты в России
Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ
Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек
Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше
Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака
В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.