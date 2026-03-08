Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 14:27

Экс-нардеп раскрыл горькую правду об Украине

Экс-нардеп Марков: Украина существует только за счет боевых действий

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина существует только за счет боевых действий, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, действующее руководство Украины будет упорно придерживаться милитаристского курса, стремясь попасть в НАТО.

Сегодня Украиной управляют те, у кого уже нет обратной дороги, они будут переть до конца. Украина продолжает полную интеграцию в систему НАТО: полное переобучение, документооборот переводится на английский язык. На мой взгляд, у нас не очень много времени для того, чтобы предпринять жесткие действия и пресечь все эти моменты, потому что это будет бесконечный процесс. Выборы ничего не дадут на Украине: там нет, ни одного человека, который выступал бы за мир. Украина как государство, пока еще существует, потому что все их актеры, заточены на войну, — заявил Марков.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил. что отправка военного контингента из Киева для вмешательства в конфликт против Ирана грозит Украине репутационными потерями и санкциями. По его словам, украинские бизнесмены потеряют выгодные экономические сделки на всем Ближнем Востоке.

