Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины

Европейский союз с 2022 года выделил Украине €195 млрд (17,9 трлн рублей) поддержки, не считая заблокированного кредита в размере €90 млрд (8,2 трлн рублей), заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции в Брюсселе. По ее словам, которые передает РИА Новости, объединение является «главным союзником Киева».

Ранее депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке начинает отвлекать внимание Европы от помощи Украине. Она напомнила, что без финансовой поддержки со стороны ЕС Киев может столкнуться с серьезным дефицитом средств.

