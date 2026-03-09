Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 14:14

Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины

Каллас: Евросоюз выделил Украине €195 млрд с 2022 года

Кая Каллас
Европейский союз с 2022 года выделил Украине €195 млрд (17,9 трлн рублей) поддержки, не считая заблокированного кредита в размере €90 млрд (8,2 трлн рублей), заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции в Брюсселе. По ее словам, которые передает РИА Новости, объединение является «главным союзником Киева».

ЕС является главным союзником Украины, выделив €195 млрд с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования, — подчеркнула политик.

Ранее депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке начинает отвлекать внимание Европы от помощи Украине. Она напомнила, что без финансовой поддержки со стороны ЕС Киев может столкнуться с серьезным дефицитом средств.

До этого пользователи Сети призвали президента Украины Владимира Зеленского «сидеть и помалкивать». Такую реакцию вызвали его слова о необходимости продолжать поставки оружия Киеву. Один комментатор напомнил политику о клипе, где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках.

