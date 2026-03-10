Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:12

Уиткофф неоднозначно высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признал, что не знает, как завершится эскалация конфликта на Ближнем Востоке. В беседе с ведущей телеканала CNBC он указал на возникшую неопределенность в этом вопросе.

Я не знаю, — сказал он.

Он также заявил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут на следующей неделе. По его словам, американская сторона надеется на положительное решение этого вопроса.

Ранее Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам. Он выразил надежду, что российская сторона примет во внимание эту просьбу.

До этого Уиткофф уточнил, что американская делегация на переговорах предложила Ирану приостановить обогащение урана на десятилетие. Однако представители Ирана отказались, и Вашингтону стало ясно, что у них не было других намерений, кроме как «сохранить обогащение урана с целью создания оружия», резюмировал спецпосланник.

