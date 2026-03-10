Уиткофф раскрыл новую информацию о трехсторонних переговорах по Украине Уиткофф: трехсторонние переговоры по Украине состоятся на следующей неделе

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут на следующей неделе, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC. По его словам, американская сторона надеется на положительное решение этого вопроса.

Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним. По его словам, говорить о том, что это единственный нерешенный пункт, нельзя. Представитель Кремля также отметил, что Москва высоко оценивает посреднические усилия США в урегулировании ситуации на Украине и заинтересована в продолжении этого процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что переговоры по Украине, которые могли пройти 11 марта, откладываются из-за кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обратил все свое внимание на ситуацию в Тегеране. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов.