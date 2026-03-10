Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:35

Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке

Академик Чжуанчжи: КНР и России следует объединиться со странами Глобального Юга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китай и Россия должны объединить усилия со странами Глобального Юга для содействия урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. Он предупредил, что односторонние военные действия США могут спровоцировать возврат к политике силы и менталитету холодной войны, что способно разрушить существующий миропорядок, передает РИА Новости.

Китай и Россия должны больше объединяться со странами Глобального Юга, большинством стран мира, чтобы совместно выступать в защиту международной справедливости, продвигая международный порядок к более справедливой и разумной структуре, — подчеркнул Чжуанчжи.

Китайский эксперт добавил, что Пекин выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта, чтобы не допустить эскалации. По его мнению, ключевой платформой для решения кризиса должна оставаться ООН, а любые односторонние военные действия необходимо пресекать.

Ранее глава МИД КНР Ван И напоминал израильскому коллеге Гидеону Саару о прогрессе на недавних переговорах между Ираном и Соединенными Штатами. Ван И тогда констатировал, что все приложенные усилия обесценены американской стороной, которая начала вооруженный конфликт.

Китай
Россия
Ближний Восток
Глобальный Юг
