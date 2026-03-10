Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:15

В РАН предположили, променяет ли Китай российскую нефть на американскую

Экономист Бахтизин: Китай не станет менять нефть из России на американскую

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. Он призвал не ждать серьезных изменений в энергетической политике Пекина. По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, российская нефть играет слишком большую роль в стратегии национальной безопасности Китая.

Для Китая энергетическая безопасность является стратегическим вопросом национальной безопасности. Пекин долгое время выстраивал максимально диверсифицированную систему поставок, включая Ближний Восток, Россию, Африку и собственные долгосрочные контракты, — убежден Бахтизин.

Он добавил, что замена российской нефти на американскую фактически означала бы усиление зависимости Китая от США. Бахтизин напомнил, что между Пекином и Вашингтоном по-прежнему продолжается гибридное противостояние.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил о нерушимости китайско-российских отношений, сравнив их с горой. Дипломат отметил, что связи между странами насчитывают более 30 лет и строятся на равноправии.

Китай
КНР
Пекин
Россия
США
нефть
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.