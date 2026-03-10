В РАН предположили, променяет ли Китай российскую нефть на американскую

Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. Он призвал не ждать серьезных изменений в энергетической политике Пекина. По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, российская нефть играет слишком большую роль в стратегии национальной безопасности Китая.

Для Китая энергетическая безопасность является стратегическим вопросом национальной безопасности. Пекин долгое время выстраивал максимально диверсифицированную систему поставок, включая Ближний Восток, Россию, Африку и собственные долгосрочные контракты, — убежден Бахтизин.

Он добавил, что замена российской нефти на американскую фактически означала бы усиление зависимости Китая от США. Бахтизин напомнил, что между Пекином и Вашингтоном по-прежнему продолжается гибридное противостояние.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил о нерушимости китайско-российских отношений, сравнив их с горой. Дипломат отметил, что связи между странами насчитывают более 30 лет и строятся на равноправии.