«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России

«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России Глава МИД КНР Ван И заявил о непоколебимости китайско-российских отношений

Глава МИД КНР Ван И заявил о нерушимости китайско-российских отношений, сравнив их с горой. Он отметил, что связи между странами насчитывают более 30 лет и строятся на равноправии.

По словам министра, в этом году исполняется 30 лет стратегическому партнерству и 25 лет договору о добрососедстве. Несмотря на сложную международную обстановку, отношения остаются непоколебимыми.

Ван И подчеркнул высокую степень взаимного политического доверия между Москвой и Пекином. Глава МИД КНР также заявил, что страны не боятся внешнего давления и обладают стратегической устойчивостью.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана. Переговоры запланированы на середину марта.

До этого Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель, сообщило постпредство РФ при организации. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.