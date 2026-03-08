Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 06:13

«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России

Глава МИД КНР Ван И заявил о непоколебимости китайско-российских отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД КНР Ван И заявил о нерушимости китайско-российских отношений, сравнив их с горой. Он отметил, что связи между странами насчитывают более 30 лет и строятся на равноправии.

По словам министра, в этом году исполняется 30 лет стратегическому партнерству и 25 лет договору о добрососедстве. Несмотря на сложную международную обстановку, отношения остаются непоколебимыми.

Ван И подчеркнул высокую степень взаимного политического доверия между Москвой и Пекином. Глава МИД КНР также заявил, что страны не боятся внешнего давления и обладают стратегической устойчивостью.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана. Переговоры запланированы на середину марта.

До этого Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель, сообщило постпредство РФ при организации. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.

Китай
КНР
Россия
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Появилось фото Су-35С в «режиме зверя»
Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта
Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших
Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году
В Подмосковье бесследно пропали три подростка
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.