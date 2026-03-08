Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:07

«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»

Захарова заявила, что США и Израиль долгие годы обвиняли Иран в создании ОМУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти США и Израиля годами обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ), заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что ядерная программа Тегерана находится под контролем МАГАТЭ.

Много лет Израиль и США в разных формах <...> обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. Это при том, что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, международное сообщество долгое время наблюдало за «бесконечными докладами» и дискуссиями по иранскому ядерному досье, которые проходили как на площадке профильной организации в Вене, так и в иных форматах. Благодаря этой работе удалось многого достигнуть, в том числе выйти на договоренности, которые были заключены с участием РФ, США, Евросоюза и Китая, резюмировала представитель МИД.

Ранее директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров предупредил, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, то регион ожидает радиационное загрязнение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.

Мария Захарова
Иран
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.