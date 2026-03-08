«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»

Власти США и Израиля годами обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ), заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что ядерная программа Тегерана находится под контролем МАГАТЭ.

Много лет Израиль и США в разных формах <...> обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. Это при том, что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, международное сообщество долгое время наблюдало за «бесконечными докладами» и дискуссиями по иранскому ядерному досье, которые проходили как на площадке профильной организации в Вене, так и в иных форматах. Благодаря этой работе удалось многого достигнуть, в том числе выйти на договоренности, которые были заключены с участием РФ, США, Евросоюза и Китая, резюмировала представитель МИД.

Ранее директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров предупредил, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, то регион ожидает радиационное загрязнение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.