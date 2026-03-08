Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика

В ночь на 8 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Астраханской области, 20 БПЛА — над территорией Республики Крым, 14 БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.