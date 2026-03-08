Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 08:51

Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователь купянского отделения полиции Диана Влас найдена мертвой в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, она покончила с собой.

В Харькове совершила самоубийство следователь купянского отделения полиции Диана Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Петра Токара, — говорится в сообщении.

Как уточнил источник, Влас собиралась уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. По его данным, девушку обвиняли в незаконном обогащении за счет «боевых выплат». Также возбуждено уголовное дело по статье о разглашении служебной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему при закупке принтеров для министерства юстиции. Фигурантами дела стали бывший госсекретарь и чиновники ведомства, а также бенефициар компании и два руководителя ООО.

По данным следствия, ведомство закупило 1285 многофункциональных устройств по завышенной стоимости. Для этого участники схемы организовали формальные торги с подставным предприятием.

Харьков
Харьковская область
Украина
полицейские
следователи
суициды
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.