Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове

Следователь купянского отделения полиции Диана Влас найдена мертвой в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, она покончила с собой.

В Харькове совершила самоубийство следователь купянского отделения полиции Диана Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Петра Токара, — говорится в сообщении.

Как уточнил источник, Влас собиралась уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. По его данным, девушку обвиняли в незаконном обогащении за счет «боевых выплат». Также возбуждено уголовное дело по статье о разглашении служебной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему при закупке принтеров для министерства юстиции. Фигурантами дела стали бывший госсекретарь и чиновники ведомства, а также бенефициар компании и два руководителя ООО.

По данным следствия, ведомство закупило 1285 многофункциональных устройств по завышенной стоимости. Для этого участники схемы организовали формальные торги с подставным предприятием.