ОСАГО для женщин может стать дешевле

Национальный автомобильный союз России предложил ввести для женщин понижающий коэффициент 0,8 при расчете стоимости ОСАГО, сообщил его президент Антон Шапарин Telegram-каналу SHOT. Инициатива основана на статистике, согласно которой женщины в 18 раз реже мужчин привлекаются к ответственности за преступления на дорогах, что должно повысить доступность полисов и привлечь больше женщин в профессию, снизив аварийность.

В 2024 году за нарушения правил дорожного движения осудили более 51 тыс. водителей, из которых почти 95% — мужчины. В МВД отмечают, что женщины реже попадают в ДТП с тяжкими последствиями из-за меньшей склонности к рискованной езде и превышению скорости.

Ранее в Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем, в результате которого погибли два человека в легковушке, еще трое пострадали. Автобус с 19 пассажирами, включая одного ребенка, после удара съехал в кювет.

Кроме того, в пресс-службе регионального МЧС России сообщили о столкновении пяти автомобилей в поселке Большая Ижора Ленинградской области, в результате которого пострадали три человека, включая двоих детей. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства аварии выясняются, движение на трассе не перекрыто.