Россиянам сообщили хорошие новости об ОСАГО

Средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года упала почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. Цена снизилась с 6960 рублей до 4617 рублей, передает РИА Новости.

Средняя премия по ОСАГО сильно уменьшилась: в январе 2025 она была 6960 рублей, а в январе 2026 года — 4617 рублей, — сказал Галушин.

Эксперт объяснил это ростом продаж краткосрочных полисов — от одного дня до трех месяцев. Их доля выросла с 8,5% до 40,3%. Средняя цена такого полиса — меньше 200 рублей.

Обычные годовые полисы подешевели не сильно. В прошлом году они стоили 7583 рубля, сейчас — 7614 рублей. Глава НСИС считает, что доля коротких страховок будет расти. Он уточнил, что это не связано с отказом таксистов от годовых полисов. В январе 2025 года таксисты купили 24,7 тыс. годовых страховок, в этом году — 22,7 тыс., что делает разницу небольшой.

Рост коротких полисов произошел за счет водителей, которые раньше ездили без страховки, и тех, кто скрывал, что работает в такси. Теперь они покупают короткие страховки, и это повлияло на статистику.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что мошенники активно используют упрощенное оформление аварий, чтобы получать незаконные выплаты по ОСАГО. Речь идет о случаях, когда водители фиксируют ДТП через мобильное приложение без вызова ГАИ.