Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти Пожар на нефтебазе в Тихорецке тушат 15 часов 270 человек и 72 единицы техники

В Тихорецке Краснодарского края более 15 часов продолжается тушение пожара на нефтебазе. Группировку спасателей увеличили до 270 человек и 72 единиц техники.

В пригороде Тихорецка продолжают тушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки БПЛА. Группировка, задействованная в ликвидации, увеличена до 270 человек и 72 единиц техники. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания, возникшего на нефтебазе в Тихорецке в Краснодарском крае, возросла до 3,8 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба. По информации источника, огонь вспыхнул утром 12 марта после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Также в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.