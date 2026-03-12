Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 22:15

Израиль объявил о новой волне ударов по Тегерану

Израильская авиация начала новую волну ударов по Тегерану, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Целью налета названы объекты правительственной инфраструктуры в иранской столице.

Отмечается, что операция носит масштабный характер. Информация о последствиях ударов и возможных разрушениях пока отсутствует.

Ранее израильский летчик снял на фото прилет иранских баллистических ракет «Хоррамшехр-4» с кассетной боевой частью. На опубликованном кадре видно, как суббоеприпасы падают на территорию еврейского государства.

До этого сообщалось, что кувейтский пилот истребителя F/A-18 Hornet, по ошибке уничтоживший три самолета F-15E Strike Eagle ВВС США, неожиданно оказался в центре обсуждений. Инцидент вызвал широкий резонанс и вновь привлек внимание к необычному эпизоду в современной авиации.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи иронично выразил благодарность CENTCOM за признание того, что армия США размещает комплексы HIMARS в соседних с Ираном государствах для нанесения ударов по Республике, пригрозив уничтожением этих установок. Дипломат подчеркнул, что после подобного признания никто не имеет права предъявлять претензии, если Тегеран нанесет ракетные удары по американским системам, где бы они ни располагались.

