10 марта 2026 в 10:52

Глава МИД Ирана иронично поблагодарил американское командование

Аракчи: США признались в использовании HIMARS против населения Ирана

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X иронично поблагодарил CENTCOM за признание факта размещения армией США систем HIMARS в странах-соседях для ударов по Ирану, пригрозив уничтожением этих установок. Дипломат заявил, что после такого признания никто не вправе жаловаться, если Тегеран нанесет ракетные удары по американским комплексам, где бы они ни находились.

Спасибо центральному командованию США (CENTCOM) за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты по итогам анализа данных с места происшествия пришли к выводу, что на обломках снаряда, поразившего 28 февраля военно-морскую базу и школу на юге Ирана, имеется маркировка производства США. По предварительным данным, боеприпас был изготовлен в 2014 году.

Кроме того, в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции Ирана заявили, что Тегеран нанес удары по американской военной базе Харир в Иракском Курдистане, выпустив по объекту пять ракет. Время атаки военные не уточнили. База международной коалиции во главе с США находится рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака.

