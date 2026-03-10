В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США

Не менее 11 медработников погибли в Иране из-за атак Израиля и США, заявила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани. По ее словам, 100 медучреждений получили повреждения, в том числе 29 лечебных центров и 19 пунктов оказания экстренной помощи.

Были атакованы 52 медпункта, 29 лечебных центров, 19 пунктов оказания экстренной медицинской помощи, — сказала Мохаджерани.

Ранее представитель иранского кабинета министров заявила, что удары США и Израиля по объектам топливной инфраструктуры Ирана привели к экологическим последствиям и ухудшению качества воздуха. Произошедшее Тегеран рассматривает как экологическое преступление.

До этого заместитель начальника службы безопасности провинции Маркази сообщил, что Вооруженные силы Израиля ракетами атаковали школу имени доктора Хафези в иранском городе Хомейне. Он отметил, что в результате удара повреждены несколько жилых домов вокруг здания. Чиновник уточнил, что информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.