В Иране назвали удары США и Израиля экологическим преступлением Кабмин Ирана: США и Израиль совершили экологическое преступление

Удары США и Израиля по объектам топливной инфраструктуры Ирана привели к экологическим последствиям и ухудшению качества воздуха, заявила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. По ее словам, произошедшее Тегеран рассматривает как экологическое преступление, передает агентство IRNA.

После вероломного нападения на топливную инфраструктуру мы стали свидетелями экологического преступления, — сказала Мохаджерани.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с его смертью в стране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них — дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ. Приближенные рекомендуют Трампу представить план выхода из конфликта как следствие достижения всех поставленных целей. Сам президент удивлен тем, что Тегеран отказывается капитулировать.