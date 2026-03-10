Хакеры раскрыли секретные данные пилотов ВВС Израиля

Кибергруппировка «Хандала», связанная, как утверждается, с Ираном, опубликовала личные данные 50 высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Израиля, сообщило агентство Tasnim. По информации авторов, раскрытые материалы касаются военнослужащих, которые были непосредственно причастны к ударам по мирным жителям и силам сопротивления.

В результате кибератаки в открытый доступ попали обширные массивы документов с персональными данными израильских военных. Как уточняет агентство, среди обнародованной информации оказались имена офицеров, их идентификационные номера, занимаемые должности и контактные данные.

Кроме того, в сеть попали адреса проживания и фотографии пилотов, управляющих истребителями F-16 и F-35. Также в утечке фигурируют сведения о командирах беспилотных летательных аппаратов, старших техниках и специалистах, занимающихся планированием атак.

Ранее хакерская группировка Z-Pentest Alliance сообщила о том, что получила административный доступ к системам управления насосами на нескольких объектах критической инфраструктуры Израиля. По их словам, им удалось полностью завладеть HMI-системой, предназначенной для управления оборудованием.