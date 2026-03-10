Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:54

Российские «Молнии» стерли в пыль огневую точку и миномет ВСУ на передовой

Операторы БПЛА «Молния» уничтожили огневую точку ВСУ под Константиновкой

Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили огневую точку, транспорт и миномет ВСУ на Константиновском направлении в зоне СВО, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, для нанесения ударов применялись современные FPV-дроны самолетного типа «Молния-2».

В ходе мониторинга линии боевого соприкосновения разведчиками была обнаружена огневая точка ВСУ, оборудованная в частном доме в одном из населенных пунктов. <...> В результате точного попадания она была полностью уничтожена вместе с находившимся там личным составом и военным имуществом, — отметили в министерстве.

Также бойцы ВС РФ выявили машину подвоза боеприпасов, которая доставляла грузы на передовые позиции украинских подразделений. Дрон-камикадзе поразил и эту цель. Кроме того, в лесу операторы БПЛА зафиксировали тщательно замаскированный миномет противника. Несмотря на естественные преграды, расчет «Молнии-2» полностью вывел орудие из строя.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Для этого привлекались авиация, ракетные войска, артиллерия и БПЛА.

