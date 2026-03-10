Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:16

Ушел из жизни обладатель Кубка России Сергей Некрасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший футболист московского «Динамо» и обладатель Кубка России Сергей Некрасов ушел из жизни, сообщили в пресс-службе клуба. Он умер в возрасте 53 лет от тяжелой болезни. Представители клуба выразили соболезнования родственникам и близким Некрасова.

Сегодня на 54-м году жизни от тяжелой болезни скончался бывший футболист бело-голубых Сергей Некрасов. <…> Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Некрасов выступал за основную команду с 1993 по 1999 год. Помимо Кубка России, он выиграл серебряную и две бронзовые медали чемпионата России. В общей сложности спортсмен провел за «Динамо» 195 матчей и забил 16 голов.

Накануне, 9 марта, в возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался администратор московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Машков, который проработал в клубе почти 50 лет. Машков пришел в команду в 1977 году. Игроки и болельщики называли его Батей.

