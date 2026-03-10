Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:29

150 ударов за 5 тыс. рублей: на Урале друзья избили юношу до смерти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Урале правоохранители расследуют жестокое убийство 18-летнего Данилы Белкина в поселке Большой Исток. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Оставили у двора умирать

Данилу забили до смерти 3 марта его знакомые: они более часа издевались над товарищем, нанесли около 150 ударов и буквально прыгали у него на голове, пишет aif.ru. После избиения нападавшие раздели жертву, протащили по снегу и бросили на пороге дома.

Юноша скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на руках у матери. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Подозреваемые и их жертва попали в объективы камер видеонаблюдения. На записях, которые были опубликованы рядом новостных Telegram-каналов, видно, как двое парней схватили Данилу, таскали его по снегу и наносили многочисленные удары, в том числе ногами по голове.

Долг в 5 тыс. рублей

По предварительной информации, причиной жестокой расправы стал долг в 5 тыс. рублей. При этом речь идет не о заемных деньгах.

«Он (один из подозреваемых. — NEWS.ru) уже пытался моего сына побить, но Даня дал отпор. И он за это поставил его „на счетчик“. Требовал 5 тыс. рублей. А когда сын отказался платить, то позвал на разборки Кирилла», — рассказала мать погибшего изданию «КП-Екатеринбург».

Подозреваемым 22 и 24 года. Знакомые с этой компанией жители поселка утверждают, что нападавшие замечены в употреблении наркотиков.

Об убитом Даниле Белкине в Большом Истоке отзываются положительно. Юноша вырос в многодетной семье. Его отец умер около года назад, поэтому Даня, будучи старшим сыном, рано начал работать, чтобы помогать маме содержать семью. Местные жители и учителя характеризуют его как доброго, заботливого и культурного человека, не ввязывающегося в конфликты.

Подозреваемые в бегах

В Следственном комитете после случившегося сначала возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже статью переквалифицировали на более серьезную — убийство группой лиц.

Имена подозреваемых — Кирилл Дементьев и Никита Усольцев. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СКР доложить о ходе расследования.

Подозреваемые объявлены в федеральный розыск. Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Данилу похоронили в Большом Истоке 7 марта. У него остались мать, трое братьев и сестра.

