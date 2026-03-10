Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:56

Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии

Депутат Иванов призвал мир осудить убийство прихожан РПЦ в Нигерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации и правительства стран мира осудить убийство прихожан РПЦ в Нигерии. В беседе с NEWS.ru он отметил, что нападение на христиан было совершено в селении Туран в штате Бенуе.

Исламские террористы совершили нападение на христианское селение Туран в штате Бенуэ утром 6 марта. Среди погибших — члены общины Патриаршего экзархата Африки Иоанн Акуле и Даниил Ахемба. Это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру. Всего в селе проживало 50 православных христиан, 20 из них — дети. Сейчас число жертв может возрасти. Это страшное, бесчеловечное преступление. Мы призываем все международные организации, правозащитные структуры и правительства стран мира дать принципиальную оценку этому злодеянию, — высказался Иванов.

По его словам, убийство прихожан в Нигерии является прямым вызовом всей христианской цивилизации. Он отметил, что молчание в сложившейся ситуации становится формой соучастия в этом преступлении.

Убийство людей в Нигерии только за то, что они исповедуют Христа, — это вызов всей христианской цивилизации. Молчание в такой ситуации становится формой соучастия. Требуем от правительства Нигерии обеспечить безопасность христианских общин и найти виновных. А от мирового сообщества — не закрывать глаза на систематическое уничтожение христиан в Африке, — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии при нападении экстремистов были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Ранее таких случаев не было, погибшие — первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру.

